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تقارير.. رياض محرز يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 3:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 3:50 ص

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، عن موقف النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال لصفوف أهلي جدة هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية، فإن رياض محرز وافق على الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن المفاوضات مازالت جارية بين إدارتي الأهلي ومانشستر سيتي، بعدما منح اللاعب الجزائري الضوء الأخضر إلى المفاوض السعودي.

وأتمت صحيفة اليوم أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في مفاوضات الأهلي، لضم رياض محرز إلى صفوفه في انتقالات الصيف.


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