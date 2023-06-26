نيويورك تفتتح مركزا للفنون المسرحية في جراوند زيرو في سبتمبر

بعد سنوات من التخطيط والتأجيل، من المقرر افتتاح مركز بيرلمان للفنون المسرحية على موقع "مركز التجارة العالمي 1" في نيويورك في سبتمبر المقبل.



وأعلنت الجهة المشغلة الشهر الجاري أن مركز بيرلمان للفنون الأدائية سوف يفتح أبوابه أولا في الموقع المعروف بجراوند زيرو في 19 سبتمبر وسوف ينطلق بإقامة حفلات موسيقية لمدة خمسة أيام.



وسوف يشمل برنامج موسم التدشين مسرحية من تأليف وتمثيل لورنس فيشبورن، وكذلك إعادة انتاج للمسرحية الموسيقية كاتس.



ويأتي مركز الفنون الأدائية في إطار الخطة الرئيسية التي طورها المهندس المعماري الشهير دانيل ليبسكايند لإعادة إعمار جراوند زيرو، بعدما دُمر الموقع الذي كان يوجد فيه مركز التجارة العالمي عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.



وكان من المفترض في البداية أن يبني فرانك جيري، زميل ليبسكايند، المركز ولكن عقب تأجيلات كثيرة وصعوبات مالية، أرجئت الخطة.



وفي النهاية اكتمل البناء بقيمة إجمالية بلغت نحو 500 مليون دولار بمساعدة تبرعات من المليارديرين رونالد بيرلمان ومايكل بلومبرج، وهو عمدة سابق لنيويورك.