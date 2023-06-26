قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد الفقي، خلال جولته، على المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكل المخالفات.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.