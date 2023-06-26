البعثة الأممية في السودان تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في إقليم النيل الأزرق

أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في محلية الكُرمك بإقليم النيل الأزرق.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن التقارير تشير إلى اندلاع أعمال عنف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال – بقيادة عبد العزيز الحلو، والقوات المسلحة السودانية يومي 25 و26 يونيو، في قرى ديم منصور وأبو نذير وكورابودي بمحلية الكُرمك بإقليم النيل الأزرق.

ونوهت أن مئات المدنيين توجهوا إلى إثيوبيا بحثا عن الأمان؛ نتيجة لهذا العنف، بينما يبدو أن آخرين يستعدون للتوجه نحو الدمازين.

وحثت بعثة «يونيتامس» جميع الأطراف الضالعة في أعمال العنف على التوقف فورا عن القتال من أجل حماية السكان المحليين. فقبل أقل من عام، شهد إقليم النيل الأزرق أعمال عنف أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد كثيرين آخرين.

وطلبت من جميع الأطراف المتحاربة، في منطقة النيل الأزرق والخرطوم وولايات شمال وجنوب كردفان ودارفور وأماكن أخرى، اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وضمان الكرامة والاحترام لجميع السودانيين كمواطنين متساوين.

وعبّرت يونيتامس عن تضامنها مع جميع المتضررين من القتال، مكررة التزامها بدعم الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي في السودان.