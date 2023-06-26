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جوندوجان: حبي لمانشستر سيتي لا يمكن تحطيمه

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 11:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 11:26 ص

حرص إلكاي جوندوجان، الوافد الجديد لبرشلونة الإسباني، على توديع ناديه السابق مانشستر سيتي، مؤكدًا على أنه سيظل دائمًا من عشاق السيتي ولا يستطيع شئ كسر رابطة الحب هذه.

قال إلكاي جوندوجان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سأكون دائمًا من جماهير مانشستر سيتي، لا شئ يمكنه كسر هذه الرابطة، إنه حب على أعلى مستوى ممكن".

أتم جوندوجان:" كل ما يمكنني قوله هو شكرًا لكم".

وأعلن برشلونة، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الألماني إلكاي جوندوجان، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يكشف برشلونة عن تفاصيل التعاقد مع جوندوجان ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الصفقة تمتد إلى 2025 إلى جانب إمكانية التمديد لموسم إضافي.


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