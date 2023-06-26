مسئول إماراتي: الترويج الإلكتروني يمثل تحديا لعمليات مكافحة المخدرات

كشف مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالإمارات العميد سعيد عبدالله السويدي، عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في إطار العمليات الدولية لمكافحتها وتجفيف منابعها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الإثنين، عن السويدي قوله خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، إن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة مكافحة المخدرات في العالم، هي التحول إلى الترويج الإلكتروني، ومحاولة الاستفادة من التقنيات الحديثة، الأمر الذي وجب معه تعزيز العمل والتنسيق الدولي من أجل تطوير القدرات والقيام بخطوات استباقية فاعلة من بينها حملات التوعية.

وأضاف أن حملة "شاركنا لنمنعها" التي تم إطلاقها لمنع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات ، تركت أثرا وتفاعلا كبيرين على المستوى المجتمعي، مشيرا إلى أن عدد المتهمين الذين تمّ ضبطهم على المستوى المحلي في جرائم المخدرات عام 2022 بلغ 10 آلاف 315 متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة 11 ألفا و884 كيلو جراما.

وأكد السويدي، ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في دول العالم، حيث بلغ عدد العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية العام الماضي 91 عملية، نتج عنها ضبط 94 متهما، يمثل بعضهم عدداً من الرؤوس الكبيرة التي تدير شبكات الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي من الخارج، من خلال التعاون الدولي المشترك، فيما بلغت الكميات المضبوطة 2461 كيلو جراما.