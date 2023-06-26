 السويد تستضيف قمة بمشاركة 100 دولة لمكافحة وفيات حوادث الطرق في العالم - بوابة الشروق
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السويد تستضيف قمة بمشاركة 100 دولة لمكافحة وفيات حوادث الطرق في العالم

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 7:57 م
يجتمع رؤساء الهيئات الوطنية لسلامة الطرق من 100 دولة في العاصمة السويدية ستوكهولم هذا الأسبوع للمشاركة في القمة العالمية الأولى لسلامة الطرق والتي تستهدف التصدي لآفة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق على مستوى العالم.

وتساعد قمة الشبكة العالمية لرؤساء الهيئات الوطنية لسلامة الطرق والتي تعقد بتسهيل من منظمة الصحة العالمية، على تحفيز ومساعدة وتقييم الإجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول عام 2030.

وتم تحديد هذا الهدف في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق بين 2021 و3030.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين ويبدأ بعد غد الأربعاء إلى مساعدة الدول على مشاركة المعرفة والخبرة بشأن دور هيئات السلامة على الطرق في التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأدوار والمسئوليات والتنسيق بين القطاعات والتمويل ومراقبة وتقييم خططها الوطنية الخاصة بتحقيق السلامة على الطرق.

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