قال أحمد أيوب مدرب حرس الحدود السابق، إن مواجهة الأهلي ضد منتخب السويس كانت صعبة في ظل طموح المنافس، الذي لعب بشكل دفاعي، من أجل تقليل الفروق الفنية، مشددًا على أن ميمي فريد مدرب منتخب السويس كان يلعب على عامل الوقت من أجل الوصول لوقت إضافي وركلات جزاء.

وأضاف أيوب في تصريحات تليفزيونية: "تشكيل الأهلي لم يكن الأفضل، كان الأفضل البدء بـ قندوسي أو أفشة في وسط الملعب، حتى لو لم يكن يعرف منتخب السويس جيدًا، خصوصا أنه فريق في القسم الثاني".

وتابع: "كولر عليه أن يتميز بالمرونة المطلوبة في التعامل مع بعض المباريات، لكن وجهات نظر المدربين بالطبع، والمدرب السويسري حقق كل البطولات خلال الموسم الحالي".

وأكمل: "كان من الأفضل اليوم عدم مشاركة حمدي فتحي طالما سيرحل إلى الوكرة، الأفضل تجهيز البديل، لابد أن يكون هناك مرونة أكبر من جانب كولر وفقا لمعطيات المنافس، ولكن لا أعرف ماذا يدور في عقل المدير الفني للأهلي".

وزاد: "طالما كولر يرى أن خالد عبدالفتاح في الجبهة اليسرى هو الأفضل كبديل لـ علي معلول، فأنا أؤيد وجهة نظر المدير الفني".

وأردف: "طاهر محمد طاهر لا يشارك باستمرار في الفترة الماضية بشكل مستمر، ولذلك يظهر بعيدا عن الأداء الجيد، ولذلك يظهر رتم اللاعب بعيدًا عن زملائه تماما، لكنه لاعب جيد وأنصحه أن يقاتل لاستعادة مستواه سريعا".

واستطرد: "كولر كان قلقا في نهاية المباراة خوفًا من امتداد اللقاء لوقت إضافي، لذلك قرر تأخير التغييرات المتبقية لما بعد الـ90 دقيقة".

وأكد: "الأهلي يسير بشكل طيب هذا الموسم وحقق كل البطولات الممكنة، والفريق يضم لاعبون خبرات، واستطاع حسم الألقاب في الأوقات الصعبة".

وأتم: "الأهلي يجني ثمار استقراره والمحافظة على الجيل الحالي، وهو من أسرار نجاح النادي في الموسم الجاري".