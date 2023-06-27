بوتين يشكر الروس على دعمهم ضد تمرد مجموعة فاجنر

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بثها التلفزيون الرسمي عن شكره لقوات الأمن الروسية والمواطنين الذين عارضوا التمرد الذي حدث يوم السبت الماضي، بواسطة مجموعة فاجنر الخاصة.



وقال بوتين: "أشكر كل الجنود وعناصر أجهزة الاستخبارات الذين وقفوا في طريق المتمردين".



وقال إنه أمر باتخاذ كل ما يلزم لتجنب إراقة الدماء، مؤكدًا "كان هذا بحاجة إلى وقت.. كان من الممكن القضاء على التمرد المسلح بهذه الطريقة".



كما وجه بوتين الشكر لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على توسطه مع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، الذي يُعتقد الآن أنه في بيلاروس بعد إلغاء تقدم مجموعته صوب موسكو.



وعرض بوتين على مجموعة فاجنر خيار الخدمة مع الجيش الروسي، وقال إن كل محاولات زرع الفوضى في روسيا ستبوء بالفشل، مضيفا أن "منظمي التمرد، الذين خانوا البلاد، خانوا أيضا أولئك الذين كانوا بجانبهم".