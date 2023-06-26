ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي أسعد لحظة في حياتي

علق ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، برسالة سعيدة على تجديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين حتى صيف 2025.

كتب ياسر عبر حسابه الرسمي على انستجرام "مع الأهلي لا أحد يعرف اللحظة الأسعد في حياته، وهل هي لحظة هدف مهم؟ بطولة إفريقيا؟ كأس العالم للأندية؟".



أضاف المدافع الدولي "أعتقد أن اللحظة الأسعد بالنسبة لي الآن هي تجديد وجودي في البيت الكبير لموسمين إضافيين".



ختم ياسر إبراهيم رسالته "اللعب في النادي الأهلي قصة ولا في الأحلام، والحكاية مستمرة إن شاء الله مليئة نجاح وبطولات".

يذكر أن ياسر إبراهيم انضم للأهلي في يناير 2019 قادما من سموحة، وساهم في فوز الفريق بـ 10 ألقاب محلية وقارية إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.