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لندن: الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم بالقرب من باخموت

لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 11:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 11:59 ص
أفادت الاستخبارات البريطانية، بأن الهجوم المضاد الأوكراني على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا "اكتسب زخما" بالقرب من مدينة باخموت بشرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها اليومي بشأن الحرب على تطبيق تويتر: "القوات الأوكرانية أحرزت تقدما على الجانبين الشمالي والجنوبي للمدينة".

ويشار إلى أن باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك شهدت معارك شرسة لأشهر، قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية. وقد تدمرت المدينة حاليا بالكامل تقريبا.

ووفقا للاستخبارات البريطانية، فإن قدرة روسيا على تعزيز قواتها على طول خط المواجهة في أوكرانيا على مسافة مئات الكيلومترات منخفضة. وجاء في التقرير "هناك دليل محدود" على أن روسيا لديها احتياطي "كبير" من القوات البرية المنتشرة.

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