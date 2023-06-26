وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون عقب التمرد في روسيا

يلقي التمرد الذي قامت به قوات مجموعة فاجنر شبه العسكرية في روسيا، بظلاله على اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم الاثنين في لوكسمبرج؛ لمعالجة أزمات أخرى في محيط التكتل.



وأجرى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مشاورات مع بعض نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال يوم السبت، في الوقت الذي تقدمت فيه قوات فاجنر باتجاه موسكو؛ بهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية في البلاد حتى انتهت المهمة بشكل مفاجئ.



ومن المتوقع أن يعرب الوزراء، الذين انضم إليهم نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا عبر الفيديو، عن تضامنهم مع كييف، وإجراء تقييم لخطط تزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية، ومبادرة تدريب 24 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية العام.



ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة التوترات المتصاعدة بين كوسوفو وصربيا، واجتماع الوساطة الأخير في بروكسل والذي لم يحرز أي تقدم يذكر، بالإضافة إلى الصراع بين أرمينيا وأذربيجان والوضع في تونس.



ويدرس الاتحاد الأوروبي، دعم تونس بحزمة مساعدات تصل إلى 900 مليون يورو (980.8 مليون دولار) في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من المشاكل الاقتصادية وتزايد أعداد المهاجرين الذين يستخدمونها كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا.



ومن المتوقع أيضا أن يفرض الوزراء عقوبات جديدة على إيران بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.



وعلى صعيد أكثر إيجابية، فإن العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية مدرجة أيضا على جدول الأعمال قبل القمة مع دول المنطقة التي من المقرر أن تعقد ببروكسل في يوليو المقبل.