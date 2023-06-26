برلين عن الأحداث الأخيرة في موسكو: شأن داخلي روسي في المقام الأول

أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها عدم تقييم الصراع على السلطة في روسيا والذي تصاعد في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين اليوم الاثنين: "هذا شأن داخلي روسي في المقام الأول"، وأضاف أنه "كان أمرا خطيرا ولا يزال خطيرا"، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية "تابعت الموقف بقدر كبير من التركيز".

كان صراع طويل الأمد على السلطة بين الجيش النظامي الروسي ومجموعة فاجنر الروسية الخاصة تصاعد مطلع الأسبوع حيث احتل مرتزقة فاجنر بقيادة رئيسها يفجيني بريجوجين مدينة روستوف الواقعة على نهر الدون جنوبي روسيا أول أمس السبت، واستعدت المجموعة للزحف نحو العاصمة الروسية موسكو.

وعلى إثر ذلك، طبقت السلطات الروسية تدابير لمكافحة الإرهاب في العديد من المناطق، وذلك قبل أن ينهي بريجوجين التمرد في مساء السبت بشكل مفاجئ بعد وساطة من جانب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

وقال هيبشترايت: "كانت الساعات التي شهدناها، ساعات مثيرة للغاية، لكن ليس لدينا معلومات خاصة بنا يمكننا أن نقدمها هنا حول ما حدث بالفعل".

ورأى هيبشترايت أن التداعيات المترتبة على هذه الأحداث ستظهر خلال الأيام والأسابيع والشهور المقبلة.

ولم يعلق هيبشترايت على أسئلة عما إذا كانت هذه الأحداث أضعفت موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو عن مدى عدم استقرار الوضع في روسيا بعد هذه الأحداث.