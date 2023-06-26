وصف الدكتور باسل عادل، سياسي وبرلماني سابق، ثورة 30 يونيو بأنها «طفرة سياسية جاءت في محلها ووقتها»، مشيرًا إلى أنها أظهرت قوة الدولة المصرية.

وقال خلال تصريحات لفضائية «DMC»، مساء الاثنين، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، إن تيار جماعة الإخوان دعا لاختراق مصر وخروجها من هويتها الثقافية، منوهًا أنه أراد الانفراد بالبلد وإقصاء الجميع.

وأشار إلى أن أبناء الشعب المصري تكاتفوا في 30 يونيو وحرروا الدولة من هذا التيار، مضيفًا: «الثورة أدت إلى استقرار كبير في الدولة وأظهرت قوتها، كما أنقذت المنطقة بالكامل من حالة من حالات التسوير تحت غطاء الإسلام السياسي».

وتحل يوم الجمعة المقبل، الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي رسمت طريق الوطن لينطلق نحو تحقيق آمال أبنائه في مستقبل أفضل.

وعقد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام والأقاليم الثقافية وعدد من مديري عموم الإدارات، لمناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، واحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكد عطوة، خلال الاجتماع على انطلاق الاحتفالات بمواقع الهيئة وأماكن التجمعات والميادين والأندية بجميع محافظات الجمهورية، ببرنامج فني مكثف تنظمه الهيئة في ضوء توجيهات ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ليكون بمثابة كرنفال احتفالي كبير يستمر لمدة 4 أيام متتالية، ينطلق من الجمعة المقبل 30 يونيو وحتى الاثنين 3 يوليو، احتفالا بالثورة المجيدة التي رسمت طريق الوطن لينطلق نحو تحقيق آمال أبنائه في مستقبل أفضل.

وأوضح أن الاحتفالات تتضمن تقديم عروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والآلات الشعبية والكورال وورش ومعارض الفنون التشكيلية ومعارض الحرف اليدوية والتراثية ومعارض كتب وإصدارات قصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.