سيراميكا يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

حقق فريق سيراميكا فوزًا مثيرًا مساء اليوم الإثنين، أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3، في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وظلت نتيجة التعادل السلبي مسيطرة على أجواء المباراة حتى جاءت الدقيقة 86 التي سجل فيها أيولا الهدف الأول لفريق سيراميكا كيلوباترا إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاءه بداعي وجود تسلل.

لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لسيراميكا كيلوباترا في النهاية وحقق الفوز بنتيجة 4-3، ليضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي في الدور النهائي من البطولة الجديدة بعد أن فاز على فيوتشر في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وكان سيراميكا كيلوباترا قد تأهل لهذه المباراة بعد أن أقصى فريق البنك الأهلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في ربع النهائي. أما الاتحاد فنجح في الصعود لهذا الدور بعد أن فاز على إنبي بنتيجة 3-2 في نفس الدور.