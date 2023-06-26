مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مالك بيراميدز بعد التعاقد مع سيف جعفر

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، بعد أزمة اللاعب سيف جعفر.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد تقدمت ببلاغ لنيابة الجيزة في الساعات الماضية، ضد اللاعب سيف جعفر لاتهامه بسرقة عقود تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بعد توقيع عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وقال مرتضى - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه - في تصريحات تليفزيونية: «يا سيف ربنا يوفقك في بيراميدز ورجع لنا عقود النادي، "وخليك ماشي ورا والدتك"، المدير الفني أوسوريو لا يريدك وأنت لن تكون أعلي من اللاعبين الكبار الذين رحلوا عن الفريق».

وأضاف: «سيف جعفر كان سينتقل إلى أحد أندية الدرجة الثانية، لكني رفضت ذلك، وصممت على استمراره مع الفريق، نادي الزمالك أغلق أبوابه أمام سيف جعفر مدى الحياة».

وتابع: «تفاجأت أن سيف جعفر يريد الحصول على 12 مليون جنيه في السنة، وإذا فعلنا ذلك سنضر غرفة الملابس».

وأكمل: «كيف يحصل سيف على هذا المبلغ، وهو لا يلعب في منتخب مصر، بينما يحصل سيد عبد الله وحسام عبد المجيد على مليون جنيه فقط لكل منهما وهما يلعبان في منتخب مصر».

وتطرق منصور للحديث عن مالك بيراميدز، قائلا: «لي عتاب على سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، هو هاني سعيد وعمرو بسيوني وممدوح عيد الأهلاوية ليس أمامهم سوى لاعبي الزمالك فقط للتعاقد معهم؟».

وواصل منصور: «عندما احتاج لاعب من فريقك أتحدث إليك أنت شخصياً، هذه هي الأصول يا أخ سالم، من فضلك قل لهم إن هذا عيب».

وأتم: «عندما كنا نريد عبد الله السعيد تواصلت معك بشكل مباشر وأخبرتني أنه من أصول النادي لذلك صرفنا النظر عنه فورا لذلك أبعد مسؤولي ناديك عن لاعبي الزمالك».