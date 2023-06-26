أعرب الناشط السياسي وائل غنيم، عن سعادته بالتطوع مع مؤسسة «حياة كريمة»، معلنًا عن توجهه إلى السلام والنهضة لتهنئة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «سعيد بالتطوع اليوم مع مؤسسة حياة كريمة، ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا واخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

وحرص «غنيم» على الخروج في بث مباشر للحديث عن مشاركته مع «حياة كريمة»، قائلًا: «النهاردة من كرم ربنا عليا وفضله، في ناس من حياة كريمة دعوني للمشاركة، عشان نعيد ونهادي أهلنا في السلام والنهضة، نسلم عليهم ونطمئن عليهم ونتشرف بالقعدة معهم».

وأشار إلى أنه وافق على المشاركة فورًا دون الاستماع إلى التفاصيل الخاصة بحملة التطوع، معقبًا: «شرف إننا نبقى حياة كريمة، حاجة نعملها ابتغاء لوجه الله - سبحانه وتعالى - في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضلها لو أحسننا النية كويسة، يا ريت كلنا نشتغل في الاتجاه ده».

وأضاف: «حاجة حلوة تروح حياة كريمة، الناس مضبطة وضعها للي عاوز يتطوع، مش مسألة فلوس، لكن نهادي ونعيد ونزور ونسلم ونتعرف على ناس حلوة وجميلة من ولاد بلدنا، الحمد لله على النعمة دي، مبسوط الحمد لله إني رايح هناك وأتمنى أقابل المتطوعين».

واختتم: «مبنعملش إعلانات للي بيعملوا شغل حلو، استفيدوا بالمشاركة معانا، وأشكر من تواصل معي يكلمني ولكل متطوع، والرئيس عبدالفتاح السيسي اللي اهتم بحياة كريمة، الناس دي فعلا عاملة جهد وأنا رايح أشارك معهم في الجهد ده.. اللي يقدر يعمل خير قبل المغرب يعمله، التطوع ممكن يكون في بلكونتك أو شارعك، حلو أوي تتطوع في منطقتك ومع مؤسسات».