موسيماني يوضح حقيقة مطالبته لصن داونز بإقصاء الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أوضح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للوحدة الإماراتي، حقيقة مطالباته لصن داونز بإقصاء الأهلي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الماضية.

تحدث موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة "sowtanlive" الجنوب إفريقية، عن تحول وضع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الأخيرة من وضعية الإقصاء للتتويج باللقب الـ11 في تاريخه، قائلًا:" الأهلي يعرف كيفية الفوز بدوري الأبطال، يتمتعون بالاتساق، حتى عندما كنت مديرًا فنيا للفريق تواجدنا بالمركز الثاني في مرحلة المجموعات، لكن في المراحل الإقصائية تأتي دور الخبرة هنا".

وأبدى موسيماني تفهمه لخوض صن داونز مباراته الأخيرة في دور المجموعات بنزاهة أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل بدلًا من الهزيمة الأمر الذي كان من شأنه إقصاء الأهلي من دوري الأبطال، قائلًا:" في اللحظة التي لا تلعب فيها لعبك المعتاد، الأمر مثل التلاعب بنتائج المباريات".

أتم:" لذا كان على صن داونز أن يلعب بطريقته العادية، لكن كان يجب أن يكون أكثر حذرًا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي".