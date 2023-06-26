دخان حرائق الغابات في كندا يعبر الأطلسي ويصل إلى السموات الأوروبية

قطع الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا، مسافة أكثر من ألفي ميل عبر المحيط الأطلسي ليغطي السموات فوق أجزاء من أوروبا الغربية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أن الدخان لا يزال على مستوى مرتفع في الغلاف الجوي وأنه لا يوجد أي مؤشر على تأثيره على جودة الهواء، خلافا لما حدث في الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما أدت مستويات التلوث الخطيرة إلى وقف رحلات الطيران وتأجيل الفعاليات.

وربما يقتصر الأمر بالنسبة للأوروبيين في رؤية سماء ساطعة بشكل خاص أثناء الشروق والغروب حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أكد أن حرائق الغابات التي شهدتها بلاده مؤخرا، تحدث بسبب التغير المناخي.

وكتب ترودو عبر صفحته على موقع تويتر: "نشهد المزيد والمزيد من هذه الحرائق بسبب تغير المناخ"، مضيفا أن "هذه الحرائق تؤثر على الروتين اليومي والحياة وسبل العيش، وعلى جودة الهواء لدينا".

وقال رئيس الوزراء الكندي: "سنواصل العمل، هنا في الوطن ومع الشركاء حول العالم، للتعامل مع تغير المناخ".