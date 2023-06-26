بريطانيا: دوقة يورك تخضع لعملية جراحية ناجحة لسرطان الثدي

خضعت سارة، دوقة يورك، في المملكة المتحدة لعملية جراحية بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، وفقا لما كشفه المتحدث باسمها يوم الأحد.



وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن الدوقة البالغة من العمر 63 عاما اكتشفت أنها في مرحلة مبكرة من الإصابة من المرض أثناء فحص روتيني للثدين بالأشعة "الماموجرام".



ووفقا للتقارير فقد غادرت الدوقة مستشفى الملك إدوارد السابع في مارليبون، وسط لندن- والتي تعالج العائلة المالكة لعقود، يوم الأحد، ويقال إنها ستقضي فترة التعافي مع عائلتها في وندسور.



وقال متحدث باسم الدوقة: "تم تشخيص سارة، دوقة يورك، مؤخرا بأنها مصابة بنوع مبكر من سرطان الثدي وتم اكتشافه من خلال فحص روتيني بالماموجرام.



وتابع أنه"تم نصحها بأنها بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية تمت بنجاح".



وأضاف أن الدوقة تتلقى أفضل رعاية طبية وقد أخبرها الأطباء أنها تتعافى بشكل جيد. وتمضي حاليا فترة التعافى مع عائلتها.