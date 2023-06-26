رئيس وزراء اليابان: سوف ننسق مع بقية دول مجموعة السبع بعد تمرد فاجنر في روسيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن اليابان سوف تنسق مع بقية دول مجموعة السبع فيما يتعلق بالوضع في روسيا عقب تمرد مجموعة فاجنر بهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية في موسكو.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن كيشيدا القول للصحفيين في مكتبه: "سوف نستمر في متابعة التطورات من الآن" وذلك بعد يوم من إطلاعه على التمرد الذي قامت به مجموعة فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين.

وقد تم تجنب اشتباك محتمل في موسكو أمس الأول السبت، عندما أوقف بريجوجين قواته عن التقدم نحو العاصمة الروسية.

وتعمل اليابان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، على التنسيق مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع بشأن الإجراءات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا التي شنتها روسيا في فبراير 2022.