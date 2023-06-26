رومانيا تدرس طرح المزيد من السندات المحلية

قال ستيفان نانو رئيس الخزانة العامة الرومانية أمام مؤتمر مصرفي، اليوم الاثنين، في العاصمة بوخارست، إن رومانيا، وهي من أكثر الدول الأوروبية اقتراضا من أسواق المال الدولية، تدرس التوسع في الاقتراض من السوق المحلية بفضل تراجع العائد على سندات العملة المحلية.

وأضاف نانو "يبدو منطقيا الاقتراض من السوق المحلية الآن نظرا لانكماش الفارق في سعر العائد على سندات الليو الروماني وسندات اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نانو القول إن رومانيا "في وضع مريح" وغطت بالفعل حوالي 100 مليار ليو (22 مليار دولار) من إجمالي احتياجاتها التمويلية للعام الحالي وتبلغ 160 مليار ليو.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الرومانية آواخر الشهر الماضي اتساع عجز الميزانية في رومانيا بواقع 4ر27 مليار "ليو" بعد أول أربعة شهور من العام، بما يمثل 72ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز قدره 16ر1% في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات زيادة الإيرادات بنسبة 7ر9%، وزيادة النفقات بنسبة 6ر15%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.