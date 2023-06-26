كولر ينتظر وصول المعدات التدريبية إلى مقر الأهلي

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه مازال ينتظر وصول المعدات التدريبية التي طلبها من إدارة الأحمر في وقت سابق، لاستيرادها من أوروبا.

وأوضح كولر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الأهلي ومنتخب السويس أن إدارة الأهلي أخطرته بأنها تنتظر وصول الأجهزة والمعدات التدريبية من مطار القاهرة.

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر قد أكد لإدارة الأهلي من قبل ضرورة استقدام تلك الأجهزة والمعدات التدريبية، من أجل تطوير وتحسين أداء اللاعبين، مُشيرًا إلى أهمية تلك الأدوات المستوردة من أوروبا، وأنها أصبحت من أساسيات التدريب في الوقت الحالي.

وكان الأهلي قد فاز على فريق منتخب السويس بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي أُقيمت مساء الأحد على إستاد القاهرة، لحساب دور الـ 32 من الدوري العام.

وعن مستوى الأهلي في مباراة منتخب السويس التي تأهل من خلالها لمواجهة الداخلية في الدور ثمن النهائي، قال كولر: "لقد كانت مواجهة صعبة كما توقعت، وكما قلت للاعبين من قبل، لقد أخطرتهم بضرورة أخذ المباراة بجدية، لأن المباريات أمام فرق الدرجة الثانية التي تملك الدوافع تكون صعبة".

وأضاف: "حاولت طوال الفترة الماضية ألا يحدث تراخي لدى اللاعبين، ولكن هناك تفاوت بين مستويات بعضهم، في ظل عملية الراحات واستمرار تأثير فرحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "من الوارد حدوث كل ذلك، وأن يكون اللاعب ليس في أفضل حالاته، أما عن تأخر الفوز، ففي مباريات الكؤوس عليك أن تفوز سواء خلال 90 أو 120 دقيقة أو بركلات الترجيح، من المهم أن تفوز فقط".