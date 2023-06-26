بيانات: البريد السريع الصيني تعامل مع أكثر من 60 مليار طرد في نصف عام

قالت الهيئة الوطنية للبريد في الصين، إن قطاع البريد السريع في البلاد سجل توصيل 60 مليار طرد منذ بداية العام وحتى 24 يونيو الجاري، بما يعكس الحيوية الاقتصادية للبلاد.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا)، أظهرت بيانات الهيئة أن الرقم المذكور سُجّل في العام الجاري قبل 172 يوما عما كان عليه في عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وقبل 34 يوما عما كان عليه في عام 2022.

وساهمت الأنشطة الترويجية في منتصف العام الجاري التي أطلقتها منصات التجارة الإلكترونية خلال يونيو الحالي في زيادة حجم التوصيل السريع. وفي الفترة من أول الشهر الجاري وحتى يوم 18 منه، تجاوز متوسط حجم التوصيل السريع اليومي 400 مليون قطعة.