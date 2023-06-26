وزير الخارجية البريطاني: تمرد فاجنر شكل تحديا غير مسبوق لبوتين

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن التمرد الذي لم يكتمل لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين، شكل تحديا غير مسبوق أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كليفرلي أمام البرلمان: "تمرد بريجوجين هو تحد غير مسبوق لسلطة الرئيس (الروسي) بوتين ومن الواضح أن تصدعات تظهر في دعم روس للحرب، بحسب وكالة "رويترز".

وكان يفجيني بريجوجين قد قال، اليوم الاثنين، في أول تعليق علني له منذ إنهاء التمرد الذي استمر ليوم واحد، إن الهدف كان تسجيل احتجاج على السلوك غير الفعال للحرب في أوكرانيا، وليس للإطاحة بالحكومة في موسكو.

من جانبه، أعلن مقر قيادة فاجنر في مدينة سان بطرسبرج الروسية أن "العمل جار كالمعتاد"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقالت المجموعة في بيان: "على الرغم من الأحداث التي وقعت، المركز مستمر بالعمل كالمعتاد، بما يتوافق مع تشريعات روسيا الاتحادية"، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تفكيك المجموعة أو دمجها في الجيش أم سيبقى وضعها على ما هو عليه.