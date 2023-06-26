شقيق حسين الشحات: رفضنا عرضا من الزمالك لأجل الأهلي

كشف محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن تلقي شقيقه عرضا للانتقال إلى نادي الزمالك وثلاث دوريات عربية.

وقال محمد الشحات في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا عرضا عن طريق وسطاء لانتقال حسين إلى نادي الزمالك، وكذلك ثلاث دوريات عربية منها الدوري السعودي، إلا أن حسين رفض وتمسك بالاستمرار مع الأهلي على الرغم من أن العروض كانت قيمتها المالية أضعاف ما سيتقاضاه مع الأهلي".

وعن تأخر التجديد حتى نهاية الموسم، قال محمد الشحات: "كنا نركز في بطولة إفريقيا وبعدها انضم حسين للمنتخب، وبعد العودة جلست مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة واحدة لم تستغرق 30 دقيقة واتفقنا على التجديد دون شروط".

وأكد محمد الشحات أن حسين يرغب في الاستمرار داخل النادي الأهلي لآخر العمر، وهو ما دفعه للتوقيع فورا للنادي الأهلي دون وضع أي شروط كما ردد البعض.