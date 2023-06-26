 البرق والأمطار يوديان بحياة 12 شخصا في باكستان - بوابة الشروق
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البرق والأمطار يوديان بحياة 12 شخصا في باكستان

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:30 ص

أدت صعقات البرق والأمطار لوفاة 12 شخصا وإصابة 15 آخرين في باكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث تتعرض البلاد لأحوال طقس سيئة قبل موسم الأمطار الموسمية.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن البرق أودي بحياة 10 أشخاص، بينهم أطفال، وأدى لإصابة سبعة أشخاص في إقليم البنجاب.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة في مدينة لاهور للإضرار بـ 150 من مغذيات الطاقة. من ناحية أخرى، يواجه السكان مشاكل متعددة مثل انقطاع الكهرباء والطرق المغمورة بالمياه.

واستمر هطول أمطار متقطعة على إقليم خيبر باختونخوا، مما أدى لوفاة سيدة وإصابة ستة آخرين إثر انهيار سقف منزل في قرية تاختا بانك في منطقة بونير.


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