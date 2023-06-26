محافظ الأقصر يهنئ فتيات وأطفال دور الرعاية بعيد الأضحى المبارك

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هنأ المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فتيات جمعية الشابات المسلمات وأطفال جمعية مؤسسة البنين شرق السكة الحديد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرص محافظ الأقصر، على لقاء الأطفال والفتيات بالمؤسستين وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم والتعرف على احتياجاتهم، وذلك بحضور محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وأكد المحافظ على تقديم كل الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال بدور الرعاية لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه الدعم للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

وتوجه ألهم، بالتهنئة لجميع المواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.