أعرب الإعلامي تامر أمين، عن تعازيه لأسر ضحايا عقار الإسكندرية المنهار، مشيرًا إلى أن الحادث مؤسف وتكرر بالمحافظة عشرات المرات.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «عنوان مللنا من قراءته، بالطبع نحزن على من ماتوا، لكن هناك ملل من تكراره دون فائدة أو توقف لتلك الظاهرة البشعة وحل جذري لإنهاء قصة الانهيار».



ونوه أن «مخلفات البناء في الإسكندرية كانت حدث ولا حرج»، معقبًا: «خلال أزمنة بعض المحافظين، المخالفات كانت تحدث جهارًا نهارًا وكانت مقننة، والأمر أدى إلى تراكم ملف مخالفات الأبنية والعقارات في الإسكندرية؛ لدرجة أصبحت تمثل رعبًا لأهلها».



ونفى إمكانية الوقوف على ملاءمة ارتفاعات العقارات للأساسات، مهما كان شكل العقار متينًا وقويًا، مضيفًا: «الملف الكارثي، والكثير من عقارات الإسكندرية عند متابعة رخصتها، نجد أنها نصف أو أقل من الأدوار الموجودة».



وأشار إلى أنه عاصر تلك المشكلة منذ التسعينيات، مستطردًا: «الغريبة إن كل محافظ ييجي ونلتقي في ندوة أو عشاء، هو الوحيد الذي يشكو، ولما أسأله طب وبعدين، يقول إن شاء الله خير ويمشي».



واختتم: «اللي يجننك أكثر بعد الحادث وتفقد المحافظ لعمليات الإنقاذ، أعلن أن هذا العقار الدور الأخير فيه مخالف وضبط أنه مخالف وخرج له قرار بالإزالة والهدم.. القرار فقط اللي خرج والهدم هو اللي حصل».



وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار في ميامي بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والصحة والتضامن والاجتماعي، مع التواجد الميداني بموقع انهيار الجزء الأمامي من عقار المنتزه أول.



وصرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن عملية فحص يتم إجراؤها لحادثة انهيار عقار في شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، موضحا أنّ العقار يتكون من دور أرضي و13 طابقا، وتعرض لانشطار نصفي رأسي.