يصل أول شخص من راكبي الدراجات، إلى المكان فتاة على دراجة سياحية تحمل كثيرا من الأغراض، وبينها وبين الاتجاه الآخر بضع دقائق فحسب، حيث المنازل الخشبية زاهية الألوان، والسفن الشراعية، إنه مشهد غير معتاد في السويد، بحسب ما يقوله جوهان أود، الذي يشير إلى أن الأشخاص يفضلون دراجات السباقات وركوب الدراجات الجبلية، مضيفا أن الطلب على السفر بالدراجات الهوائية يقل هناك.

وأضاف جوهان: "يرافقني رجل نحيل، ولكنه قوي البنية، في منتصف الأربعينيات من عمره، وهو مرشد وتاجر دراجات، بينما نغادر ماريستاد، وهي بلدة تقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرة فانيرن، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب ستوكهولم".

وفي المناطق الريفية، يقود معظم سكان السويد السيارات ونادرا ما تتوفر مسارات منفصلة لقيادة الدراجات، ولكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير قريبا.

ويتم في كل عام، افتتاح مسارات جديدة للدراجات، ذات مسافات طويلة، وقد تم اعتماد سبعة منها بالفعل كمسارات محلية لسياحة الدراجات.

ويعد أطول هذه المسارات حتى الآن هو طريق "فانيرليدن" الذي افتتح في عام 2022.

ويمتد الطريق بطول نحو 640 كيلومترا، ويدور حول بحيرة فانيرن، وهي أكبر بحيرة في السويد.

ويستغرق القيام برحلة بالدراجة لمرة واحدة حول البحيرة، ما يتراوح بين ثمانية و10 أيام.

وكان التخطيط لإقامة مسار الدراجات الجديد، يهدف إلى أن يكون الطريق بالقرب من الخط الساحلي، مع وجود أقل مسافة ممكنة على الطريق الأسفلتي العادي.

وفي الواقع، يمكن أن تكون كل قرية تقع على حافة طريق الدراجات، بمثابة موقع لفيلم رومانسي، حيث تنتشر المنازل الخشبية الحمراء بنوافذها العلوية البيضاء، التي تحيط بها الزهور من كل مكان.

وبعد أخذ استراحة أثناء فترة الظهيرة، يمكن التوجه إلى قمة "شينيكوله" (الجبل المزهر).

ويجذب المكان الكثيرين من المهتمين بعلم النباتات، لدرجة أن عالم الطبيعة الشهير، كارل فون ليني، كتب عن المكان في القرن الثامن عشر، قائلا: "إنه أجمل من أي مكان آخر".

وهناك العديد من الأنواع النادرة التي تنمو في تلك المراعي السابقة.

وفي شهر مايو من كل عام، تكسو المنحدرات نباتات الثوم البري وشقائق النعمان الأصفر، في حين يبلغ عمر بعض أشجار البلوط الموجودة هناك قرونا عدة، وتترعرع الآلاف من الغزلان في الغابة الجبلية.

ويقول جوهان: "إنها تأكل كل شيء في الحديقة... لم أعد أزرع أي نباتات."

ويبلغ ارتفاع قمة "شينيكوله" 306 أمتار، ويوجد في أعلاها برج مراقبة يبلغ ارتفاعه 19 مترا، ويعود تاريخه إلى عام 1892، وهو يساعد الزائرين على الاستمتاع بقدر قليل من نشوة الوصول إلى القمة.

وعند مغادرة القمة، يقود جوهان الدراجة عبر الغابات والحقول من خلال مسارات متعرجة وأخرى ضيقة، وصولا إلى بلدة "ترولمن".

ثم ينتهي به اليوم بالمبيت وتناول الافطار هناك.

وينظر الزائرون من الشرفة ليروا المراعي المشمسة الرائعة، حيث ترعى الأبقار السمينة.

أما في الصيف، فيأتي العديد من النرويجيين والسويديين إلى المكان لممارسة التخييم والسباحة في بحيرة "فانيرن".

وعلى الرغم من أن مياه البحيرة قد تكون صافية تماما بنفس قدر صفاء المياه في بحيرة "فاتيرن" الأكثر عمقا والتي تقع إلى الجنوب الشرقي قليلا، من الواضح أنها أكثر دفئا.

ويقدم اليوم التالي العديد من الفرص لاختبار ذلك، حيث تتلألأ الأعشاب الخضراء تحت أشعة شمس الصباح الساطعة، وهي تتمايل مع النسيم العليل.

وعند كل تقاطع أو طريق فرعي على مسار الدراجات، توجد لافتات باللون الأحمر الناصع، تشير إلى الطريق المؤدية إلى مسار "فانيرليدن" الجديد.

وتابع: "ومع ذلك، فإننا في هذا اليوم كنا نبتعد عن المسار، ولكن طواعية، وبينما كنا نعيش واحدة من أفضل حالاتنا المزاجية".

ويقول 3 متنزهين من ستوكهولم التقى بهم جوهان في المكان، إنه ببساطة لا يمكن للمرء أن يغفل زيارة منطقة "بلومبيرجز بادبلاتس" للاستحمام، حيث تحيط قطع الصخور مع عيدان القصب وأشجار البتولا والصنوبر بهذا الخليج الضحل.

وتحمي سلسلة من الجزر الصخرية الصغيرة الخليج من الأمواج، مما يوفر ظروفا آمنة للسباحة.