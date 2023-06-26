تفضل الكثير من النساء الاهتمام بأجسامهن وبشرتهن استعدادا لاستقبال العيد، حيث يبدأ العديد منهن في ترطيب البشرة والرغبة في التخلص من شعر الجسم الزائد، ولكن يتساءل الكثير منهن حول ما إذا كان يجب تقشير الجسم قبل إزالة الشعر أم لا.



ونشر موقع "لوريال باريس" مجموعة من المعلومات حول أفضل وقت لتقشير الجسم عند الرغبة في التخلص من الشعر الزائد.



* هل يجب التقشير قبل إزالة الشعر أم بعده؟



يوصي خبراء الجلدية في كليفلاند كلينيك بالتقشير قبل إزالة الشعر، وذلك لأن التقشير أولاً يساعد على منع الحلاقة من أن تصبح مثقلة بخلايا الجلد الميتة، مما يقلل من فعاليتها، ولا يقتصر دور التقشير قبل الحلاقة على مساعدتك في الحصول على حلاقة دقيقة، وبالتالي الحصول على بشرة أكثر نعومة فقط، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع نمو الشعر تحت الجلد.



ووفقًا لعيادة كليفلاند، يجب عليك التقشير بمنتجات مثل حمض الساليسيليك أو أحماض بيتا هيدروكسي لتنظيف المسام وتقليل الزيوت الموجودة على الجلد قبل الحلاقة، ويمكن أن يساعد ذلك أيضا في الحد من فرص نمو الشعر تحت الجلد أو ما يسمى بـ"جلد الوزة".



* هل يجب التقشير قبل إزالة الشعر بالشمع أم بعده؟



من الجيد عادة التقشير قبل إزالة الشعر بالشمع، وذلك للمساعدة في ضمان تقليل تراكم خلايا الجلد الميتة، ولكن يجب استخدام مقشر لطيف قبل يوم أو يومين من موعد إزالة الشعر، والحرص على الترطيب المستمر باستخدام الزيوت مثل زيت جوز الهند.



* ماذا تفعل بعد التقشير؟



بعد التقشير، يتم إزالة الشعر عن طريق الحلاقة أو الشمع، ثم استخدام كريم أو لوشن مرطب للمساعدة في تهدئة البشرة وتجديد زيوتها الطبيعية.