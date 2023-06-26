هيئة الأوقاف تحقق مليارين و266 مليون جنيه أرباح

حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي منذ إنشائها خلال هذا العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م (ملياران و٢٦٦ مليون جنيه) أرباحا وإيرادات بزيادة قدرها (٢٣١ مليون جنيه) عن العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها ١١.٣٥٪.

ووجهت هيئة الأوقاف الشكر لكل من أسهم بفكر أو جهد أو ثابر لأجل تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن الهيئة ستمضي قدما لتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة التي أعادت للوقف اعتباره وسخرت إمكاناتها وأدواتها لصيانته والحفاظ عليه ودعم وسائل وأدوات استثماره واستيداء حقوقه.

وأكدت هيئة الأوقاف أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وأن شرط الواقف كنص الشارع من حيث الالتزام به والوقوف عند حدوده، وأن عائد ريع الوقف لمصارفه الشرعية وفق شروط الواقفين، وأن جميع معاملاته تكون بالقيمة السوقية العادلة لصالح ما أوقف له أو عليه.

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة 306 ملايين و732 ألفًا و153 جنيهًا خلال مارس الماضي بزيادة 66 مليونًا و856 ألفًا و636 جنيهًا بنسبة 27.9% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالي الماضي (2021 - 2022).

وأضاف جمعة - اليوم الأحد - أن إجمالي إيرادات الهيئة خلال مارس الماضي زادت بقيمة 185 مليونًا و126 ألفًا و760 جنيهًا بنسبة 152.2% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالي (2020 - 2021).

وأوضح أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 مارس 2023 بلغ مليارًا و651 مليونًا و857 ألفًا و838 جنيهًا بزيادة 222 مليونًا و438 ألفًا و838 جنيهًا بنسبة 15.6% عما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها خلال العام المالي الماضي، وبزيادة 459 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا بنسبة 38.5% عما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها خلال العام المالي (2020 - 2021).