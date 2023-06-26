ستولتنبرج يشيد بـ«القيادة الألمانية» خلال زيارته إلى ليتوانيا

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، بما أسماه "القيادة الألمانية" بشأن قرار نشر 4000 جندي ألماني إضافي بشكل دائم في ليتوانيا للدفاع عن الجناح الشرقي للحلف.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت سابق اليوم الاثنين، عن خطط لنقل لواء كامل إلى ليتوانيا بمجرد إعداد بنية تحتية جديدة.

وقال ستولتنبرج إن القرار "يظهر التزاما ألمانيا قويا" بالدفاع الجماعي والأمن المشترك للناتو ويعكس أيضا التحول المستمر داخل الناتو منذ عام 2014 "مع نشر المزيد من قوات الناتو الجاهزة للقتال في الأجزاء الشرقية للحلف".

وأضاف ستولتنبرج أن الالتزام الألماني والمناورات العسكرية لحلف الناتو في ليتوانيا اليوم الاثنين، تظهر استعداد الحلف وقدرته على "الدفاع عن كل شبر من أراضيه".