موجة حر شديدة في إسبانيا تتسبب في معاناة المواطنين والسائحين

تعاني إسبانيا الآن من موجة الحر الأولى هذا الصيف، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا أحمر اليوم الاثنين، بالنسبة لأجزاء كبيرة من إقليمي إشبيلية وقرطبة في منطقة الأندلس بجنوب البلاد.

وبلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في الظل في فترة بعد الظهر. وفي إشبيلية اقتربت درجة الحرارة من 40 بحلول منتصف النهار.

وشهدت مناطق أخرى في إسبانيا ارتفاعا أيضا في درجة الحرارة، حيث بلغت في مدريد 22 أو 23 درجة مئوية ليلا.

ولم يُشاهد في الشوارع إلا قلة من الأشخاص، حيث حاول الكثير منهم تخفيف الحر عن أنفسهم بالمراوح والمظلات وزجاجات المياه وسط الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة التي بلغت 30 درجة مئوية في الظل.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أقصى درجة للحرارة وهي 37 درجة، ستسجل بين الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) والسابعة مساء في العاصمة.

وقال طالب يدعى ألفارو (22 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "حقيقة لا يمكنك الخروج هذه الأيام إلا بعد حلول الظلام وحتى عندئذ تكون لا تزال تتصبب عرقا".

وأضاف قائلا "أنا خرجت فقط لكون البراد (الثلاجة) خاوية وأنا أساسا أحتاج جعة". لكن في محل السوبرماركت الجو "لطيف ومنعش".

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة بدءا من غد الثلاثاء بعد أن بلغت الذروة اليوم، لكن الموجة الحارة لن تنكسر بشكل ملحوظ حتى يوم الخميس المقبل.

لكن مايوركا معقل المصطافين ستكون استثناء من ذلك حيث تبلغ درجات الحرارة القصوى 32 أو 33 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن موجات الحر في إسبانيا صارت متكررة خلال السنوات الأخيرة.