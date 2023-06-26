الشرطة الهندية تصادر مخدرات بمليوني دولار وتعتقل شخصين

ألقت الشرطة الهندية القبض على شخصين في شمال شرق البلاد اليوم الأحد، بعد مصادرة مخدرات بقيمة 180 مليون روبية (مليوني دولار) بحوزتهما.

ونقلت وكالة" برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء عن ضابط كبير قوله إنه بناء على معلومات، طاردت قوات المهام الخاصة لشرطة ولاية أسام إلى جانب شرطة دائرة كامروب بالولاية مركبة كان على متنها اثنان يُزعم أنهما من المهربين، وألقت القبض عليهما.

وقال نائب المفتش في قوات المهام الخاصة، بارتا ساراتا ماهانتا، إن أفراد الشرطة انتشروا بعدما تلقوا معلومات تفيد بأن جماعة تتخذ من ولاية مانيبور مقرا لها، ستقوم بنقل مخدرات عبر ولاية أسام.