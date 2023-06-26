محافظ الإسكندرية يطالب المواطنين بتقديم بلاغات حال رصد مخالفات أو عقارات آيلة للسقوط

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل انهيار عقار مكون من 13 طابقا بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات الخاصة بالمفقودين 8.



وأضاف خلال برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، مساء الاثنين، أن الجهات التنفيذية في المحافظة تتابع الأمر، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن قدمت أوجه الرعاية كافة للمواطنين المتضررين.



وأشار إلى توفير أماكن الإيواء جاهزة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ستدعم المواطنين؛ لتأجير وحدات سكانية لفترة محددة.



وطالب المواطنين بتقديم البلاغات في حالة رصد مخالفات، أو عقارات آيلة للسقوط، لافتًا إلى أن المقصر في واقعة انهيار عقار الإسكندرية، سنتم محاسبته.



وعلق على أقوال أحد سكان العقار بأن رئيسة اتحاد الملاك تدفع رشاوي للتغاضي عن المخالفات، قائلًا: «الكلام المرسل أمر غير مقبولا، ولابد من تقديم بلاغ رسمي».