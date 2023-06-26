اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على زيادة الحد الأقصى لصندوق يُستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) ليصل إلى أكثر من 12 مليار يورو.



وخصص مرفق السلام الأوروبي الذي تساهم فيه دول الاتحاد الأوروبي بحسب حجم اقتصاداتها بالفعل نحو 4.6 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. والمرفق منفصل عن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي من غير المسموح لها تمويل العمليات العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.



وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل الذي طالب بالزيادة، في بيان "سيضمن قرار اليوم مجددا أن يكون لدينا التمويل لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا".



وأضاف "أثبت المرفق أهميته. لقد غير تماما طريقة دعمنا لشركائنا في مجال الدفاع. إنه يجعل الاتحاد الأوروبي وشركائه أقوى".



وقالت المجر يوم الاثنين إنها لن ترفع الحظر عن شريحة تبلغ 500 مليون يورو من الصندوق الحالي حتى تزيل كييف بنك أو.تي.بي المجري من قائمة الشركات التي تعتبرها "رعاة دوليين" لحرب روسيا في أوكرانيا.



ووصفت المجر إدراج البنك بأنه "مشين".



وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو‭‭‭ ‬‬‬في لوكسمبورج، إن بودابست مستعدة لتغيير رأيها إذا أسقطت أوكرانيا البنك من القائمة السوداء.



وأنشأ الاتحاد الأوروبي مرفق السلام الأوروبي عام 2021 بهدف مساعدة الدول النامية في شراء المعدات العسكرية. لكن الاتحاد المكون من 27 عضوا سرعان ما قرر استخدامه لتوفير أسلحة لأوكرانيا بعد تعرضها للغزو الروسي في فبراير من العام الماضي.



ويسمح الصندوق لدول الاتحاد الأوروبي التي تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة باسترداد جزء من التكلفة.