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ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتب الرئاسة، اليوم الاثنين، وهو يمنح جوائز لجنود في موقع لم يكشف عنه.

وكتب زيلينسكي على تطبيق "تليجرام" في رسالة مرفقة مع مقطع الفيديو: "اليوم أتشرف بتواجدي مع أبطالنا من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ... (أتشرف) بتقديم الشكر لهم ومنحهم جوائز ومصافحتهم"، بحسب وكالة "رويترز".

وتأتي الزيارة في وقت شهدت فيه روسيا حالة تمرد ومحاولة انقلاب فاشلة من قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، التي أعقبت توجيهه انتقادات حادة ضد المؤسسة العسكرية الروسية.

وفي أعقاب تلك الأحداث، قال زيلينسكي، السبت، إن "ضعف روسيا واضح".

وأضاف زيلينسكي أنه "كلما احتفظت روسيا بقواتها ومرتزقتها في أوكرانيا لفترة أطول، كلما ازدادت الفوضى والألم والمشكلات التي ستواجهها لاحقا".

وأعرب عن ثقته في قدرة أوكرانيا على حماية أوروبا مما وصفه بـ"انتشار الشر والفوضى الروسية" في كفاحها الدفاعي.