 تزامنا مع موسم الحج.. النيابة السعودية تحذر من الاعتداء على رجال الأمن - بوابة الشروق
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تزامنا مع موسم الحج.. النيابة السعودية تحذر من الاعتداء على رجال الأمن

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 12:04 م
حذرت النيابة العامة في السعودية، من الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأديتهم مهامهم، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تستوجب التوقيف وتطبيق «العقوبة المغلظة».

ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية، تحذير النيابة العامة من الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

وأضافت النيابة العامة في تحذيرها: «تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للعقوبة المغلظة».

ويأتي هذا التحذير مع بدء موسم الحج في السعودية، إذ تتوافد أعداد كبيرة من الكثير من البلدان لتأدية فريضة الحج.

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