طارق الشناوي: المطرب أصبح مفتول العضلات بيتخانق ويضرب مش زي زمان

توقع الناقد الفني طارق الشناوي، ارتفاع معدل إيرادات أفلام موسم عيد الأضحي، وذلك على الرغم من تراجع الإنتاج السينمائي الموسم الحالي قياسا بالمواسم السابقة، مشيرا إلى منافسة 4 أفلام فقط في دور العرض.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأحد، أن عرض فيلم بيت الروبي قبل العيد؛ ليس عشوائيا، موضحا أن توجهات الجمهور أثناء العيد تميل إلى أفلام بطولة «سوبر هيرو» على غرار فيلم الفنان تامر حسني.

وتابع: «تامر حسني أول مطرب يكون بطل سوبر هيرو، الدنيا تغيرت المطرب أصبح حاليا مفتول العضلات وبيتخانق ويضرب غير زمان»، منوها إلى بدء عرض أفلام عيد الأضحى؛ مساء يوم الثلاثاء.

وأشار إلى امتلاك الفنان تامر حسني شعبية كبرى على نطاق الوطن العربي، موضحا أن أفلامه تحقق إيرادات ضخمة للغاية خارج حدود مصر، مضيفا: «تامر الوحيد بعد عبد الحليم حافظ الذي لديه مشروع سينمائي، والوحيد بعد عبد الحليم اللي هيعمل رصيد لمطرب في السينما».

وعلق على الأخبار المتداولة بشأن إعادة إنتاج الفنان محمد عادل فيلم شمس الزناتي قائلا: «أخبار متضاربة البعض يقول إنه الجزء الثاني من شمس الزناتي، لكن شخصيا لا أعتقد أنه سيعيد هذه التجربة»، موضحا أن الفيلم منشأه ياباني.

وعن تقييم فيلم العيد بيت الروبي بعد عرضه، قال: «التوقع كان أكبر من الواقع الأقل، لأن السيناريو خذل كثيرا من الأفكار، الفكرة حلوة لكن المعالجة لم تكن بحجم الفكرة، وعرضه قبل العيد كان في صالحه، لكن الأفلام القادمة تشبه أكثر نوعية جمهور العيد».