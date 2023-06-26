أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتوريد ملابس الفرق الرياضية؛ لتقديمها إلى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد.

ومن جانبه أكد ياسر سالم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن التعاقد مع الشركة العالمية لصناعة الملابس الرياضية، جاء بعد دراسة وافية لكل العروض المقدمة من عدد كبير من الشركات، مشيرًا إدارة المصري قد وقع اختيارها على ثلاثة أطقم وهم، الأخضر والأبيض والسماوي لارتدائهم خلال مباريات الفريق بالموسم الجديد.

وتابع سالم أن السماوي الجديد والذي يرتديه المصري لأول مرة؛ جاء باختيار ورغبة رئيسه كامل أبو علي وذلك تعبيرا عن البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد والمحاطة بالبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس.

وأضاف ياسر سالم أن مجلس الإدارة كان قد بدأ مبكرا في إعداد ملف ملابس الفريق الأول قبيل نهاية الموسم الحالي؛ لإتاحة الفرصة أمام الإدارة لتسويق قميص الفريق الأول لدى الشركات الراعية بالشكل اللائق بجماهيرية المصري وتاريخه العظيم والاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه المصري حاليا.

يذكر أنه قد تم توقيع التعاقد بين كامل أبو على رئيس النادي المصري والشركة المنفذة، والتي ترعى العديد من الأندية الكبرى علي المستوى الدوريات العربية.