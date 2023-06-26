حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي البلاد.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، إنه تم إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور، بحسب موقع قناة «المنار» اللبنانية التابعة للحزب.

في حين قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إنه أثناء ما سمته «نشاطا روتينيا» لجيش الاحتلال، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية قبل فترة وجيزة.

وأوضحت المصادر أنه لا يوجد مخاوف من تسرب بيانات أو معلومات بسبب سقوط المسيرة.