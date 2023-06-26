رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر يهنئ المحافظ والقيادات التنفيذية بعيد الأضحى

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، القس محروس زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر.

ورحب المحافظ بالوفد، مؤكدا عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ.

وتمنى الوفد أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعب مصر الحبيب، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر من كل شر ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة