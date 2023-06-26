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وزير الداخلية التركي يتفقد أعمال بناء الجدار الأمني مع إيران

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:45 م

تفقد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الإثنين، سير أعمال بناء الجدار الأمني على الحدود مع إيران.

وذكرت وكالة الاناضول التركية للأنباء أن الوزير تفحص سير أعمال بناء الجدار الأمني والطريق الأمني والخنادق التي يجري بناؤها في منطقة تشالديران بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

وتلقى الوزير معلومات عن سير الأعمال على الحدود التركية الإيرانية.

يُشار إلى أن الحدود بين تركيا وإيران يبلغ طولها 560 كيلومترا، الجزء الأكبر منها يحاذي ولاية وان.

ويأتي تشييد تركيا للجدار الأمني على حدودها مع جيرانها شرقي وجنوبي البلاد، في إطار مكافحة الإرهاب ومنع حالات التسلل إلى الأراضي التركية.


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