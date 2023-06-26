إحالة أوراق المتهم بقتل زوجة ابنه الحامل بالشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، "رئيس المحكمة"، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، بإحالة أوراق عامل زراعي، لمفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل زوجة ابنه الحامل في توأم داخل منزله في كفر صقر.

وحددت المحكمة، جلسة 30 أغسطس المقبل؛ للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

والبداية ترجع للقضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "س.و.م"، 21 عامًا، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر جثة هامدة؛ إثر إصابتها بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجني عليها لضربات بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية، أن والد زوجها وراء مقتلها إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية "شومة"؛ إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، واستغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها.

وأظهرت التحريات، أن المجني عليها كانت حاملا في توأم، وكان المتهم ينهرها دائما بالسب.

وبالعرض على جهات التحقيق، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

ووجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.