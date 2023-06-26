فيديو - موسيماني يصل أبو ظبي لتولي تدريب الوحدة الإماراتي

استقبل نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، مديره الفني الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي وصل إلى مدينة أبو ظبي صباح اليوم، تمهيدا لقيادة الفريق في الموسم القادم.

وكان في استقبال المدرب الجديد فارس مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، والذي رحب بـ موسيماني وتمنى له التوفيق في قيادة العنابي إلى منصات التتويج.

ويبدأ موسيماني مهامه مع الفريق الإماراتي اعتبارًا من معسكر صربيا، والذي سينطلق في الأول من يوليو القادم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي يستهل العنابي مشواره فيها بمواجهة الكويت الكويتي.

ومن المقرر أن يعود فريق الوحدة مع معسكر صربيا إلى أبو ظبي يوم 17 يوليو، قبل التوجه في 20 من نفس الشهر إلى مدينة أبها السعودية، حيث يبدأ موسيماني بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه الكويت الكويتي في البطولة العربية.