إعلام أمريكي: إدارة بايدن أوقفت تمويل المشاريع العلمية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أبلغت إسرائيل قبل أسبوعين بأنها ستعيد فرض حظر على استخدام تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين في أي مشاريع بحث وتطوير أو تعاون علمي تجرى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للموقع الذي استقى معلوماته من ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، يناقض القرار سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي بدأت في أواخر عام 2020 السماح باستخدام تمويل دافعي الضرائب الأمربكيين لمشاريع العلوم والتكنولوجيا في المستوطنات لأول مرة منذ عام 1967.

وقال الموقع إن الحظر أثر على ثلاث مؤسسات تعاون علمي أمريكية إسرائيلية، منعت من تنفيذ أي مشاريع في المستوطنات التي تلقت تمويلا من دافعي الضرائب.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة الحكومة الإسرائيلية التي توافق على التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات، اليوم الاثنين، للمصادقة على حوالي 4,500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية، وهو قرار انتقدته الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق واشنطن العميق من تقارير تشير إلى عزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في التخطيط لأكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأقر البرلمان الإسرائيلي، نهاية مايو الماضي، موازنة خصصت ما يقرب من 4 مليارات دولار في شكل صندوق تقديري، معظمها للأحزاب الدينية المتشددة والمؤيدة للاستيطان.