المحارب العاري الذي ساعد البريطانيين في الاستيلاء على الهند

تم تصويره كقائد مخيف، يقود جيشا خاصا من المحاربين العراة المشاة والفرسان، والمسلحين بمدافع، إلى ساحة المعركة.

لكن أنوبجيري جوسين كان أيضا زاهدا -رجلا مخلصا للإله الهندوسي شيفا- أو ناغا سادو، وهو أحد رجال الهند المقدسين الذي يحظى بمكانة مرموقة. ويشكل هؤلاء الزاهدون العراة الملطخون بالرماد، أصحاب الشعر اللامع، طائفة بارزة وغالبا ما يتم رؤيتهم في (كومبا ميلا- Kumbh Mela)، وهو أكبر احتفال ديني في العالم.

كان جوسين "محاربا زاهدا" ، وفقا لويليام آر بينش، مؤلف كتاب (المحارب الزاهد والإمبراطوريات الهندية). من المؤكد أن قبيلة ناجاز تتمتع بسمعة "مخيفة وجامحة". الفرق الواضح هو أن قبيلة الناجاز كانت في القرن الثامن عشر "جيدة التسليح والانضباط"، وقيل إنها تمثل "قوات فرسان ومشاة ممتازة" ، وفق ما أخبرني به بينش، المؤرخ في جامعة ويزليان، في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

كلف جيمس سكينر، وهو ضابط في شركة الهند الشرقية، بعمل صورة لجندي من قبيلة ناجاز في أوائل القرن التاسع عشر. يصور الرجل حافي القدمين، مرتديا فقط حزاما جلديا يدعم سيفه وأكياسه المليئة بالبارود والذخيرة والصوان. شعره الكثيف ملتف بشكل معقد حول رأسه وكأنه خوذة واقية. يُمسك بمسدس طويل السبطانة بيده اليسرى، ويظهر على جبينه علامة ( تبعا للتقليد الهندي المتمثل في تزيين جبين الشخص بمعجون عطري، مثل خشب الصندل أو الصباغ القرمزي، تعبيرا عن الترحيب والتقدير).

قال المؤرخ بينش: "كان للناجاز سمعة جيدة كقبائل تُغير وتُصادم وتشارك في القتال. ثم تطوروا تحت قيادة أنوبجيري إذ أصبحوا جيش مشاة وفرسان متكامل يمكنه منافسة الأفضل". في أواخر القرن الثامن عشر، قاد أنوبجيري - وشقيقه أومراوجيري - أكثر من 20 ألف رجل. وبحلول أواخر القرن الثامن عشر، ازداد عدد الجنود الزاهدين الذين يحملون المدافع والصواريخ بشكل كبير.

وصف المؤلف والمؤرخ ويليام دالريمبل أنوبجيري بأنه "قائد ناجا المخيف" الذي أُطلق عليه لقب "حمت بهادور" أو "عظيم الشجاعة".

في الأناركي، تاريخ شركة الهند الشرقية وكيف تمكنت من السيطرة على الهند، يكتب المؤرخ دالريمبل عن جيش ميرزا نجف خان، قائد قوات الإمبراطورية المغولية، الذي انضمت إليه فئة مختلفة من الجنود: أنوبجيري غوسين "إذ وصل ومعه 6000 من محاربيه العراة و 40 مدفعا".

هناك أيضا إشارة إلى خدمات (أنوبيجري- Anupgiri) - وهي قوة من (10000 جوسيان- gosain [مصطلح عام للزاهد] المشاة والفرسان، بالإضافة إلى خمسة مدافع، والعديد من عربات الثيران المليئة بالإمدادات والخيام و 12 روبية لاخ (وهي وحدة في نظام الترقيم الهندي تساوي 100 ألف، حوالي 16 مليون جنيه إسترليني في عام 2019) ".

ويعد شخصية غامضة، فقد وُصف أنوبجيري بأنه ربما يكون أنجح "رجل أعمال عسكري" - أو مرتزق - في أواخر القرن الثامن عشر. إنها تسمية مناسبة: كل الجيوش الخاصة التي استأجرها الملوك تقريبا كانت من المرتزقة في تلك الأيام. قال توماس بروك، القاضي في مدينة باناراس (التي تسمى الآن فاراناسي): "قال أحد مواطني أنوبجيري إنه كان بمثابة رجل يضع قدميه في قاربين أثناء عبوره النهر، وعلى استعداد للتخلي عن القارب الذي كان يغرق".

ليس من المستغرب أن يكون المحارب صاحب الشخصية الزاهد حاضرا في كل مكان. إذ يقول المؤرخ بينش "كان أنوبجيري موجودا في كل مكان لأنه كان الشخص الذي يحتاجه الجميع. لقد تعرض للشتم لأنه كان أيضا الشخص الذي يكره الجميع أن يكونوا بحاجة إليه. لقد كان العامل الداخلي الذي يلجأ إليه الناس عندما يحتاجون القوة والمنعة، وكان مفاوضا ماهرا، أو كان يمكنه القيام بعمل ما بطريقة ماكرة وبكل بهدوء".

خاض أنوبجيري معاركه من جميع الجهات. في معركة بانيبات عام 1761، حارب إلى جانب الإمبراطور المغولي والأفغان ضد المراثا. بعد ثلاث سنوات كان حاضرا مع قوات المغول ضد البريطانيين في معركة بوكسار. لعب أنوبجيري أيضا دورا رئيسيا في صعود نجف خان، المغامر الفارسي، في دلهي.

في وقت لاحق، أدار ظهره للماراثا وانضم إلى البريطانيين. في نهاية حياته عام 1803، مكّن البريطانيين من هزيمة المراثا، وساعد البريطانيين في الاستيلاء على دلهي، وهو الحدث الذي دفع شركة الهند الشرقية إلى لعب دور القوة العظمى في جنوب آسيا والعالم ، حسب ما ذكره بينش.

قال بينش: "كلما درس المرء الأحداث المتتابعة التي ميزت تراجع المغول وماراثا في أواخر القرن الثامن عشر وما صاحب ذلك من صعود للسلطة البريطانية، كلما رأى المرء مخطط أنوبجيري جوسيان في الخلفية".

ولد أنوبجيري في عام 1734 في بوندلخاند، وهي مقاطعة ذات أهمية استراتيجية في شمال الهند، وقد سُلّم أنوبجيري - وشقيقه الأكبر - إلى أحد أمراء الحرب من قبل والدته الأرملة الفقيرة، بعد وفاة والده. هناك قصص - ربما ملفقة - أنه قضى طفولته يلعب مع جنود الطين.

ويشير الموروث الشفوي إلى أن رجالا مثل أنوبجيري قد حصلوا على إذن بتسليح أنفسهم في القرن السادس عشر لصد هجمات المسلمين. ولكن، وفقا لما توصل إليه المؤرخ بينش ، فقد خدم أنوبجيري أرباب العمل المسلمين بما في ذلك الإمبراطور المغولي شاه علم، وحتى أنه حارب إلى جانب الملك الأفغاني أحمد شاه عبدلي في بانيبات عام 1761 ضد المراثا. وهناك قصائد تغنّت بحياته وهي تتحدث عن جنود مسلمين كانوا ضمن حاشيته.

قال بينش: "تكمن عبقرية أنويجيري في قدرته على تحويل حقيقة أنه لا يمكن الاستغناء عنه إلى مصدر قوة. وكان يعرف كيف ومتى يقاتل - ومتى يفر". كان يعرف كيف يقنع الخصوم والحلفاء على حد سواء بأنه ليس لديه ما يخسره. كان العالم الذي يمكن أن يعمل فيه الزاهدون المسلحون بترخيص واسع هو العالم الذي "يُحتجزون فيه أو يخشون أن يكونوا كما زعموا: البشر الذين انتصروا على الموت".

في رواية دالريمبل الدرامية عن معركة بوكسار الحاسمة التي أكدت القوة البريطانية على البنغال وبيهار، أقنع أنوبجيري، الذي أُصيب بجروح بالغة في الفخذ، شوجا أود داولا، حاكم أفاده، بالفرار من ساحة المعركة. يقول: "هذه ليست اللحظة المناسبة لموت غير مربح". "سننتصر بسهولة وننتقم في يوم آخر".بعد ذلك ينسحبون إلى جسر من القوارب عبر نهر، والذي يأمر أنوبجيري بتدميره من ورائه. وينجو المحارب الزاهد ليقاتل في يوم آخر.