اليابان تعمل على عودة رحلات السفن السياحية لمستوى ما قبل كورونا بحلول 2025

تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع رحلات السفن السياحية إلى اليابان لجذب المزيد من السياح الأجانب.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن وزارة النقل اليابانية قولها، إن السفن السياحية اليابانية والأجنبية تعتزم التوقف في الموانئ اليابانية 1825 مرة هذا العام.

ويمثل ذلك زيادة بواقع 2.5 مرة عن العام الماضي، وحوالي 60% من مستوى الذروة قبل جائحة كورونا في عام 2018.

كانت اليابان قد توقفت عن استقبال سفن سياحية أجنبية في عام 2020 جراء جائحة كورونا، لكن الحكومة قررت في نوفمبر الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية الدولية.

ومن المتوقع أن تتوقف السفن السياحية الأجنبية أكثر من 1200 مرة في اليابان هذا العام.

ويمكن لبعض السفن السياحية الأجنبية أن تحمل أكثر من 4 آلاف راكب. ومن المتوقع أن تعزز عدد السياح القادمين وتساعد في تنشيط اقتصادات الأقاليم بالبلاد.

وتهدف الحكومة إلى زيادة سياح عدد السفن السياحية الدولية إلى مستوى ما قبل الجائحة، والبالغ 2.5 مليون سائح بحلول عام 2025.

ويخطط المسؤولون للمساعدة في تطوير مسارات للسفن السياحية في البحر الداخلي لغرب اليابان، وسلسلة الجزر في جنوب غرب البلاد.

كما يعتزمون إطلاق حملات في الخارج لطرح موانئ يابانية للتوقف فيها على شركات تشغيل السفن السياحية.