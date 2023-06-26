قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن أي مشكلة تتعرض لها روسيا تؤثر على مصر، انطلاقا من أن العالم يعيش حاليا عصر الأواني المستطرقة، وذلك في معرض تعليقه على الأزمة التي تعيشها روسيا حاليا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن مشكلة تحدث في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين، فإنها تحمل تداعيات وتبعات ضد الدول الأخرى.

وأشار إلى التعاون المصري الروسي في عدة مشروعات، مثل إنشاء المفاعل النووي في الضبعة، وإنشاء أكبر منطقة استثمارية بقناة السويس، فضلا عن استيراد الأسلحة من روسيا، وأن جزءا كبيرا من السلاح المصري «روسي»، ما يعني الاعتماد على قطع غيار قادمة من روسيا، علما بأن الدولة عملت في الفترات الماضية على تنويع مصادر السلاح، كما أن التأثير سيطال أيضا المصانع الحربية التي شهدت طفرة في السنوات الأخيرة، بجانب صفقات القمح والحبوب.

ونوه بأن روسيا تبيع القمح لمصر بالكثير من التسهيلات، ولا تضع شروطا مُقيدة مثل دول أخرى تُقدِم على فعل ذلك.

وأشار إلى أنّ العلاقات المصرية الروسية متميزة، وتحديدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مذكرا بحرص بوتين على اصطحاب الرئيس السيسي عندما كان في زيارة لروسيا وهو وزير دفاع، صوب مركز القيادة الاستراتيجية في روسيا،

وأثيرت ضجة في روسيا، بعد إعلان «فاغنر» دخول قواتها مدينة روستوف نا دون، الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كيلو مترا عن العاصمة موسكو، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرلي الروسي تمردا مسلحا.

وفي ساعات المساء، أعلن بريغوجين، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم «تجنبا لسفك الدماء الروسية»، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.